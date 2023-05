Cristian Totti in mezzo al pubblico dell'"Isola dei Famosi": ecco con chi era

Mercoledì 24 Maggio 2023, 13:43

Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, è apparso per la prima volta in uno show televisivo condotto dalla madre, ed è accaduto durante la sesta puntata dell'Isola dei Famosi, di lunedì 22 maggio. Il giovane ha 17 anni ed è stato ripreso più volte dalle telecamere dello studio: era seduto tra il pubblico insieme alla sua fidanzata, Melissa Monti. Sebbene Ilary non abbia menzionato la presenza di suo figlio, la loro visita non è passata inosservata, e su Twitter i fan hanno inviato numerosi messaggi, elogiando la bellezza del giovane che segue le orme del padre, giocando nelle giovanili della Roma. Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti, è una giovane attrice di 18 anni. Ha recitato in diverse fiction televisive come "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore", e ha anche partecipato al film premio Oscar "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino. La loro relazione sarebbe iniziata circa un anno fa. Foto: Ufficio stampa Mediaset, Kikapress Music: Korben

