Compleanno re Carlo, il divieto durante le celebrazioni: i nomi che non dovranno essere menzionati

Venerdì 10 Novembre 2023, 08:46

Il prossimo 14 novembre Re Carlo III d'Inghilterra festeggerà il suo 75° compleanno: nel frattempo però qualcosa emerge riguardo a quello che succederà nel corso delle celebrazioni. Secondo quello che riportano i tabloid d'oltremanica, ci sono due parole che si teme possano essere pronunciate in occasione della festa del sovrano. Si tratta essenzialmente di due nomi che non sono particolarmente graditi al figlio della compianta Elisabetta II. Il Re non vuole che la giornata sia oscurata da persone che non ci sono, ovvero quelli che ormai lo staff di palazzo chiama "gli innominabili". Ma di chi si tratterà mai? Quali sono i nomi che potrebbero mandare su tutte le furie il sovrano? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



