Chiara Ferragni, su eBay in vendita "le lacrime di Chiara". Pandori e acqua a prezzi da capogiro

Venerdì 29 Dicembre 2023, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:05

Chiara Ferragni si è defilata dai social network dopo la bufera del pandoro-gate, ma il suo brand continua a tirare molto, soprattutto su eBay e altri shop online. Il motivo? Sono in tanti i collezionisti che stanno ricercando alcuni oggetti iconici legati al suo marchio personale. Dal pandoro del caso esploso ultimamente all'acqua ipercostosa comparsa qualche anno fa, sono in vendita addirittura le "lacrime di Chiara Ferragni". Ma cosa starà succedendo sul celebre sito di annunci e shop online? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



