Carlo più ricco della Regina Elisabetta: a quanto ammonta il patrimonio milionario del nuovo Re

Lunedì 17 Aprile 2023, 13:45

Secondo alcune stime, re Carlo III avrebbe una fortuna personale di 600 milioni di sterline, superiore a quella della defunta regina Elisabetta II, calcolata a 370 milioni di sterline l'anno scorso. Carlo ha accumulato questa ricchezza grazie ai profitti del Ducato di Cornovaglia, a investimenti e proprietà immobiliari, ma anche a scelte di vita frugali e all'ambientalismo. Tra le sue attività imprenditoriali ci sono la Duchy Originals, la vendita di biscotti, birra, erboristeria e attrezzi da giardino. Inoltre, ha costruito uno sviluppo sostenibile nel Dorset e in Cornovaglia. Tuttavia, anche se possiede la Crown Estate, un'istituzione indipendente dalla famiglia reale che detiene 15,6 miliardi di sterline di ricchezza reale, non può venderne i beni. Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Re Carlo lo fa tutti i giorni per 11 minuti: lo strano rito che lo mantiene in forma e arzillo