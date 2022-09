Giovedì 29 Settembre 2022, 13:00

È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, uno dei componenti del duo I fichi d’India che soprattutto negli anni 2000 ha fatto divertire il pubblico italiano con sketch e apparizioni nelle commedie. Per Max Cavallari è un giorno triste e nessuno potrà prendere il posto del suo amico e compagno di viaggio con il quale, però, si è dovuto fermare dieci anni fa. FOTO:@KIKAPRESS MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

