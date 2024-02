Annalisa, chi è il marito manager Francesco Muglia. La cantante a "Che Tempo che Fa": «Era a Sanremo, non ci siamo visti»

Lunedì 12 Febbraio 2024, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 12:44

Terza classificata al ‘Festival di Sanremo’ 2024 con il brano ‘Sinceramente’ – già tra i più trasmessi nelle radio e ascoltati sulle piattaforme di streaming – Annalisa è stata ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ domenica 11 febbraio. Nel salotto di Fabio Fazio ha raccontato le sue emozioni a caldo dopo l’esperienza alla kermesse, parlando in particolare della serata dedicata ai duetti. “La serata cover è quella in cui mi sono divertita di più – spiega Annalisa – Su ‘Sweet Dreams (Are Made of This)’ mi sono divertita da impazzire, non facile, ma quando una cosa ti piace ti diverti, ce la metti tutta e con rispetto cerchi di fare il meglio”. E sul marito ha svelato: “Era a Sanremo, ma non ci siamo mai visti… avevamo delle cose da fare!”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)