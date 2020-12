Covid, morto Enzo Nannetti detto Spigoletta: il gestore dello stabilimento “Bungalow” di Ostia aveva 70 anni

È morto per il Covid Enzo Nannetti, detto Spigoletta, gestore (insieme con il fratello Franco) dello stabilimento “Bungalow” sul lungomare Amerigo Vespucci a Ostia. A novembre scorso aveva compiuto 70 anni. Nannetti era stato colpito dal coronavirus negli ultimi giorni ed era ricoverato al Policlinico Celio. Enzo era soprannominato Spigoletta per la sua passione per la pesca ed era molto amato dagli amici per la sua grande generosità. Era anche appassionato di balli latino-americani.

