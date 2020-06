Ladispoli, positivo un operatore sanitario del San Raffaele

Anche Ladispoli viene toccato dal cluster creatosi all'istituto San Raffaele di Roma, con oltre cento contagiati dal Coronavirus. Una donna, operatore sanitario nella struttura capitolina, è infatti risultata positiva al Covid. Quindi Ladispoli, che non aveva più contagiati, torna ad averne uno.

Naturalmente la donna è stata posta in quarantena e la Asl sta ricostruendo i suoi contatti per evitare che vengano infettate altre persone.

Per quanto riguarda il comprensorio, nessu nuovo positivo e nessun nuovo decesso. Restano tre malati "attivi" a Cerveteri, tutti relativi al focolaio del San Raffaele e al momento non residenti in città; un malato "attivo" a Civitavecchia e uno a Santa Marinella. © RIPRODUZIONE RISERVATA