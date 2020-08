Barriera di alghe putrefatte: deserta la spiaggia del Castello di Santa Severa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turisti in fuga dalla famosa spiaggia libera dominata dal Castello di Santa Severa. La violenta mareggiata dei giorni scorsi ha infatti trascinato a riva tonnellate di alghe, che dopo essere rimaste per quasi tre giorni sotto un sole rovente, si sono putrefatte, emanando un olezzo insopportabile.A causa anche della presenza di altri rifiuti rimasti sulla sabbia e di numerosi detriti depositati dai marosi, lo specchio acqueo è divenuto inaccessibile e, di fatto, la barriera di alghe rende impossibile la balneazione.Questa mattina l’arenile, uno dei più frequentati del litorale, anche perché è uno dei pochi tratti di costa non in concessione gestito direttamente dal Comune di Santa Marinella , si presentava pressoché deserto.“Impossibile - si lamentano alcuni villeggianti - resistere al cattivo odore e alla presenza d’insetti”. Non sono mancate le proteste per la mancata pulizia di una delle più belle spiagge libere di Santa Severa.