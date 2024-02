Zuckerberg si scusa con famiglie di bimbi vittime dei social

Giovedì 1 Febbraio 2024, 15:19

Il fondatore e amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg si è scusato rivolgendosi direttamente ai familiari dei bambini vittime dei social in una udienza al Senato americano. «Mi dispiace per tutto quello che avete passato», ha detto alzandosi in piedi. «Nessuno dovrebbe affrontare quello che hanno sofferto le vostre famiglie ed è per questo che investiamo così tanto e continueremo a fare sforzi per assicurarci che nessuno debba affrontare le cose che hanno dovuto soffrire le vostre famiglie», ha aggiunto il fondatore di Facebook. Anche il Ceo di Snap, Evan Spiegel, si è scusato con le famiglie i cui figli sono morti dopo aver acquistato farmaci su Snapchat. «Mi dispiace così tanto che non siamo stati in grado di prevenire queste tragedie», ha detto Spiegel, prima di descrivere in dettaglio alcuni degli sforzi che l'azienda intraprende per proteggere i giovani utenti. «Il lato oscuro» dei social media «è troppo grande»: le società di social media hanno creato prodotti che hanno un lato positivo, ma hanno anche un lato oscuro che è «troppo bello con cui convivere», ha detto la senatrice repubblicana Lindsey Graham.