Youtuber di 6 anni acquista un grattacielo da 8 milioni di dollari

Una star su YouTube sudcoreana di sei anni con 30 milioni di abbonati ha acquistato una proprietà da otto milioni di dollari a Seul. Boram ha comprato l’edificio nel moderno sobborgo di Gangnam a Seul all’inizio di quest’anno, attraverso la società Boram Family, creata dai genitori, secondo quanto riportato in un documento di registrazione immobiliare pubblico.

Boram ha due popolari account YouTube in cui pubblica contenuti: un canale di recensioni di giocattoli con 13,6 milioni di abbonati e un account di blog video con 17,6 milioni di abbonati. In uno dei suoi video più popolari, che ha attirato oltre 376 milioni di visualizzazioni, Boram produce spaghetti istantanei usando una cucina giocattolo di plastica e poi li mangia con entusiasmo davanti alla telecamera.

Ma parte del contenuto di Boram ha generato polemiche in Corea del Sud sui valori che promuove. Nel 2017, l’organizzazione Save the Children ha ricevuto denunce da cittadini sudcoreani che temevano che i video di Boram potessero influenzare negativamente lo sviluppo emotivo ed etico dei giovani spettatori. Erano particolarmente preoccupati per le clip che mostravano Boram che rubava soldi dal portafoglio di suo padre e sembrava guidare automobili sulla strada, ha detto il direttore del dipartimento della difesa dell’organizzazione Koh Woohhyun alla Cnn. Su YouTube, i bambini trasformati in star possono essere grandi affari. Secondo Forbes, lo youtuber con il reddito più alto dell’anno scorso era Ryan Kaji, sette anni, la star americana di Ryan ToysReview. Nel 2018, ha guadagnato circa 22 milioni di dollari attraverso il suo canale, che ha attirato oltre 20,8 milioni di abbonati.



