Azoto liquido nell'acqua al ristorante, donna ustionata: i medici le tolgono un pezzo di stomaco

E' in uno dei ristoranti più chic di Tampa, in Florida (Stati Uniti) per festeggiare il suo compleanno. Lì, per errore, le viene versato dell'azoto liquido nell'acqua che invece doveva servire per fare una scenografia sul dessert di un altro cliente. Così, a causa delle ustioni avute, è dovuta fuggire in ospedale dove le hanno rimosso la cistifellea e parte dello stomaco.

Lei si chiama Stacy Wagers e, per questo errore, ha citato in giudizio il Don Cesar Hotel. Era l'11 novembre 2018 quando si trovava nel locale con un amico proprio per la sua festa. Secondo la sua accusa un cameriere stava usando azoto liquido sul dessert di un altro ospite ma per errore l'ha aggiunto all'acqua che poi lei stessa ha bevuto.

Da quel giorno, oltre all'asportazione degli organi necessarie a causa delle ustioni che ha avuto, Stacey dice di non essere più in grado di mangiare o digerire cibo correttamente.

"Il Don Cesar è un hotel famoso in tutto il mondo, dove gli ospiti si aspettano un'esperienza piacevole e sicura, ma la cena di compleanno di Stacey Wagers si è trasformata in un incubo", commenta l'avvocato Adam Brum, legale della donna.

L'azoto liquido viene usato in cucina per eseguire la "tecnica del grande freddo" per il congelamento istantaneo. Il gas, infatti, ha il suo punto di ebollizione a una temperatura di -195,82 gradi.

