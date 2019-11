Trump salva due tacchini e scherza sull'impeachment

Come fatto tutti gli anni tutti i presidenti americani Donald Trump ha graziato un tacchino prima del Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, anzi due. Ma approfittando della tradizionale e scherzosa cerimonia il capo della Casa Bianca ha lanciato qualche battuta delle sue a proposito dell'impeachment e degli attacchi che gli rivolgono i democratici. L'uomo più potente del mondo si è rivolto direttamente a Butler, uno dei due fortunati pennuti, quello che è stato scelto per la grazia al termine di una votazione popolare:

er fortuna - ha detto - Bread e Butter sono stati addestrati a «mantenere la calma in ogni situazione, il che è molto importante perchè hanno già ricevuto la citazione a comparire giovedì nella cantina di Adam Schiff» (il riferimento è al capo della commissione intelligence che conduce l'inchiesta sull'impeachment). «Sembra che i democratici mi accusino di essere troppo morbido con la Turchia», ha aggiunto Trump, con un gioco di parole sulla parola

Dopo la cerimonia Trump è partito per la Florida dove parteciperà ad un comizio e trascorrerà la festa di Thanksgiving con la famiglia nel suo resort di Mar-a-Lago.

«Butler lascia che ti parli. Ti auguro tanta fortuna e ti concedo un pieno e completo perdono». Poi ha salvato anche l'altro tacchino, Bread, quello che dal voto era uscito sconfitto: i due volatili potranno ora invecchiare in una università della Virginia a differenza dei tanti altri che finiranno sulle tavole americane per la festa di giovedì.Quindi Trump è passato al sarcasmo nei confronti dei suoi oppositori politici: p“Turkey” che in inglese significa “Turchia” ma anche “tacchino”.