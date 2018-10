Traghetto in fiamme nel mar Baltico con 335 persone a bordo: «C'è stata un'esplosione»

#BREAKING: A ferry carrying 335 people is on fire in the Baltic Sea, Lithuania’s military said on Tuesday. - Reuters/Independent — I.E.N. (@BreakingIEN) 2 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di 300 persone sono bloccate nel Mar Baltico dopo che «un'esplosione ha causato un incendio» su un traghetto al largo della città russa di Kaliningrad. A dare la notizia sono alcuni media internazionali.I soccorritori russi e lituani sono già stati mobilitati per l'operazione di salvataggio.Un traghetto di Regina Seaways con 335 persone a bordo (298 passeggeri e membri d'equipaggio) sarebbe salpato dal porto Kiel al Klaipeda della Lituania quando è stato incendiato martedì dopo che un'esplosione ha scosso la sua sala macchine.La nave stava navigando nelle acque internazionali, a circa 135 chilometri da Kaliningrad, un'enclave russa tra Polonia e Lituania. Non ci sono state notizie di vittime finora. I passeggeri sarebbero stati trasferiti in un luogo sicuro sulla nave, ma i suoi motori sono stati spenti ed è attualmente alla deriva e in attesa di aiuto.'Regina Seaways' appartiene alla società danese Dfds Seaways ed è stata costruita nel 2010.