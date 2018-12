Springsteen gliele canta ai Dem: «Trump pericoloso, ma non vedo nessuno che possa batterlo»

Che Bruce Springsteen non sia un fan di Trump è cosa arcinota. Sostenitore del partito democratico e acceso critico del tycoon, la star di "Born in the U.S.A." è però convinto che The Donald vincerà un secondo mandato alla Casa Bianca.

per ora un candidato efficace che possa parlare la stessa lingua di Trump. Non vedo nessuno che possa batterlo», ha detto in un'intervista all'Esquire.

Quindi, ha elogiato i dem per aver riconquistato la Camera alle elezioni di Midterm, ammettendo tuttavia che «gli sarebbe piaciuto vedere un rifiuto molto più netto degli ultimi due anni». Springsteen, che nel 2004 ha fatto campagna per John Kerry e si è esibito alla cerimonia di insediamento per il secondo mandato di Barack Obama nel 2013, ha sottolineato che il presidente Usa: «È danneggiato nel profondo», ribadendo poi che a suo parere è «un uomo pericoloso».

«I democratici non hanno