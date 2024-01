La Cina arresta un consulente: «Spiava per la Gran Bretagna e forniva segreti di Stato»

Il Ministero cinese per la Sicurezza dello Stato ha riferito che i servizi segreti britannici dell'MI6 hanno impiegato il capo di una società di consulenza estera proveniente da un «Paese terzo» per svolgere attività di intelligence contro il Dragone, rinnovando l'attenzione su un settore da tempo finito nel mirino dell'antispionaggio di Pechino. La presunta spia, presentata con il cognome Huang, è stata arrestata per aver fornito al Regno Unito segreti di Stato, secondo una nota postata sull'account WeChat del ministero, che è l'agenzia di spionaggio cinese.

Il Secret Intelligence Service (MI6) britannico ha utilizzato personale straniero proveniente da un paese terzo per impegnarsi in attività di spionaggio contro la Cina, è la pesante accusa di Pechino destinata ad accendere lo scontro con Londra.