Nigeria, liberato imprenditore italiano Sergio Favalli: blitz dell'Aise: stasera il rientro

Altro successo dell'intelligence italiana. Dopo aver riportato in Italia solo qualche giorno fa il connazionale Sergio Zanotti, per tre anni ostaggio in Siria, l'Aise, a quanto apprende l'Adnkronos, al termine di una tempestiva e intensa attività intelligence condotta sul campo, è riuscita a ottenere la liberazione di un altro italiano. Si tratta di Sergio Favalli, imprenditore 62enne di Moretta, nel cuneese, rapito in Nigeria alla fine dello scorso mese di marzo.



Favalli si trovava in Nigeria dove si era trasferito come impiegato presso il Ferrero Plot Makero Road a Kaduna (Nigeria) per poi avviare un'autonoma attività imprenditoriale. Rientrerà in Italia nella serata di oggi accompagnato dagli uomini dell'Aise che l'hanno liberato. Ultimo aggiornamento: 11:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA