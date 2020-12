Recovery e bilancio Ue, c'è l'intesa: 1.800 miliardi per la ripresa. Von der Leyen: «Europa va avanti»

Intesa dei leader Ue su Bilancio Ue e Next Generation EU o Recovery Fund. Caduto, dunque, il veto di Polonia e Ungheria sullo stato di diritto. Lo rende noto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel: «Ora - annuncia su Twitter - possiamo cominciare con l'attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale». Complessivamente si tratta di 1.800 miliardi che serviranno per la ripresa dell'Europa post-Covid. «Ora dobbiamo solo correre», il primo commento del premier Conte.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020