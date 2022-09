La profezia biblica sui "pazzi" eventi meteorologici: «Spiriti immondi e demoniaci»

Giovedì 29 Settembre 2022, 13:02

La Bibbia aveva profetizzato gli eventi meteorologici anomali che vediamo in questi giorni in giro per il mondo. Almeno così moltissimi osservatori e religiosi di tutto il mondo stanno immaginando vedendo quello che gli uragani stanno provocando in Pakistan e negli Stati Uniti. Ma davvero tutto ciò deriva da una profezia biblica? Cosa lo fa pensare? E che cosa c’entrano gli spiriti ‘immondi e demoniaci’ preannunciati nelle sacre scritture? Ecco come catastrofi naturali, eventi biblici e il cambiamento climatico sembrano essere legati. Photo Credits: Shutterstock; music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Gasdotto esploso, le previsioni catastrofiche su quello che potrà succedere a breve: gli scienziati allarmati