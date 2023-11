Perù, annullata la legge che consente ai minori di sposarsi

Venerdì 3 Novembre 2023, 09:56

Il Parlamento del Perù ha votato a favore dell'annullamento della legge che permetteva ai minori di 18 anni di sposarsi. La decisione è stata presa con un'ampia maggioranza di 113 voti favorevoli, nessun voto contrario e tre astensioni. Prima di questa modifica, i matrimoni erano consentiti per i giovanissimi con l'autorizzazione dei genitori, dei nonni o di un giudice. Secondo la riforma, chi si è sposato da minorenne (o lo è ancora) può richiedere l'annullamento del matrimonio. Il ministero delle Donne ha elogiato il voto come una "pietra miliare" per eliminare pratiche che violavano i diritti fondamentali di bambine e adolescenti. Si è sottolineato che il Perù sta compiendo un passo avanti verso la creazione di un Paese più equo e protettivo dei diritti dei giovani.