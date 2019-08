New York vuole chiamare "Obama avenue" la strada della Trump Tower

Pensare che si tratti solo di stima e graditudine per l'ex presidente degli Usa è forse eccessivo. New York vuole intitolare una via a Barak Obama, e fin qui nulla di strano: scelti due isolati della Quinta Strada di Manhattan. Ma non due isolati qualsiasi, bensì quelli che corrispondono all'indirizzo della Trump Tower sulla Fifth Avenue, ossia tra la 56ma e la 57ma strada. L'idea è nata quasi per scherzo, come una provocazione, ma in poco tempo ha superato le 400 mila firme per una petizione lanciata su MoveOn.org. La proposta è quella di rinominare «725 Barack H. Obama Avenue» il tratto di strada dove appunto si trova il grattacielo che porta il nome dell'attuale presidente degli Stati Uniti. E per Donald Trump non v'è dubbio che sarebbe la beffa più grande. La Grande Mela non è la prima città americana a volere onorare e tenere vivo il nome del 44mo presidente degli Stati Uniti. Non molto tempo fa, infatti, Los Angeles ha rinominato un pezzo di autostrada "Barack Obama Highway".

