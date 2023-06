Migranti, la strage in Grecia: un video smentisce la ricostruzione della Guardia costiera

Il dramma di Pylos: un video girato da un membro della prima nave commerciale che si è avvicinata al peschereccio dei migranti naufragato in Grecia metterebbe in discussione la versione della Guardia costiera ellenica. Le immagini, diffuse dal sito defenceline.gr, mostrano l'imbarcazione dei migranti in quello che sembra essere il momento del tramonto: il mare è calmo e il peschereccio sembra essere sostanzialmente fermo.

Migranti, la strage del barcone di Pylos: non ci sono più superstiti, in mare restano ancora oltre 600 corpi. Vertice Ue sul caos soccorsi

Migranti, strage in Grecia e accuse. «In 750 su quel barcone»: nella stiva donne e bambini

Il meteo, dunque, avrebbe favorito un intervento di salvataggio, mentre la quasi immobilità del mezzo si scontrerebbe con la versione della Guardia costiera secondo la quale i migranti stavano proseguendo mentre rifiutavano i soccorsi greci.

La nave si sarebbe trovata nella cosiddetta situazione di distress, ovvero difficoltà, che avrebbe dovuto portare all'intervento dei soccorsi.