Il Messico rifiuta i migranti diretti negl USA

Il ministro degli Esteri messicano uscente, Luis Videgaray, ha respinto la proposta del governo di Donald Trump di dichiarare il Messico «un paese terzo sicuro» per i migranti in cerca di asilo negli Stati Uniti: lo rende noto il quotidiano messicano Excelsior. Videgaray ha poi aggiunto che la chiusura della frontiera tra Messico e Usa, che il presidente americano ha proposto per evitare un massiccio afflusso di migranti senza documenti in regola, avrebbe un effetto «incredibilmente negativo» per i due paesi.



IL GOVERNO ENTRANTE

Anche il governo entrante del Messico - che sarà guidato da Andrés Manuel Lpez Obrador e che si insedierà sabato prossimo, ha escluso che il paese possa ospitare nel proprio territorio migranti centroamericani o provenienti da altri paesi in cerca di asilo negli Stati Uniti. © RIPRODUZIONE RISERVATA