Miami, pastore licenziato: «Aveva relazioni sessuali contemporaneamente con 3 fedeli». Il 46enne "incastrato" dall'amante gelosa

Un pastore è stato licenziato dalla sua chiesa per aver intrattenuto relazioni sessuali con donne della comunità mentre era ancora sposato. È accudoto a Miami dove David Stocker, 46 anni, è stato allontanato dalla Brave Church nel distretto di Westchester ad aprile dopo che il suo organo di supervisione - il Consiglio distrettuale della Florida peninsulare delle Assemblee di Dio - lo ha ritenuto colpevole di «cattiva condotta sessuale grave e azioni immorali». Il sacerdote, che predicava in chiesa dal 2014, è anche accusato di aver usato la carta di credito della chiesa per finanziare alcuni dei suoi incontri illeciti, incluso il pagamento di un volo per New York per una delle sue amanti e di abusare di alcol.

Miami, pastore licenziato per cattiva condotta

Le accuse scioccanti sono contenute in una denuncia di 307 pagine presentata dal consiglio che ha citato in giudizio Stocker il quale in un primo momento si è anche rifiutato di dimettersi continuando a predicare nonostante fosse stato licenziato per aver violato lo statuto della chiesa.

L'indagine, come riporta il DailyMail, è partita dopo la denuncia della prima amante che ha fornito al consiglio una mail molto dettagliata con tanto di foto che incastravano il 46enne. Il motivo? La donna (la cui identità rimarrà segreta) aveva appena scoperto che David aveva altre due amanti.

Il 46enne incastrato dalla prima amante

Nel testo della mail è descritto tutto minuziosamente. Dal primo appuntamento, ai tatuaggi reciproci sul collo fatti come patto d'amore eterno. La donna ha anche affermato che il ministro licenziato, la cui posizione richiedeva che si astenesse totalmente dall'alcol, era spesso ubriaco, a volte mentre si trovava in luoghi pubblici di alto profilo.

Una vera e propria dipendenza dall'alcol quella del pastore. Si legge così nella mail della prima amante di quando David era, con la seconda amante, a una partita di basket dei Miami Heat e dovette intervenire la polizia perché la coppia aveva cercato di camminare in campo. Anche in questo caso le parole sono accompagnate dalle immagini.

Stocker, che è entrato a far parte della Brave Church con l'allora moglie Christina nel 2014, era noto per la sua figura egocentrica, vivace e giovanile per questo era seguito dai ragazzi ma anche dalle famiglie.

Chi è David

Un predicatore che incantava, dalle sue parole accorate che venivano accompagnate sempre dalla musica perfetta a un outfit che spaziava dal casual allo strabiliante. Amava apparire e così spesso indossava jeans scuri e top chiaro, oppure completo elegante e giacca di pelle rossa. Insomma difficile non vederlo.

Una vita perfetta quella che si era costrito l'uomo, ma che è crollata il 15 aprile quando il consiglio, un ramo della più grande denominazione pentecostale del mondo con 300 chiese in Florida e nelle Isole Vergini americane, lo ha licenziato in seguito a delle importanti indagini. Tuttavia, Stocker è rimasto a predicare nella grande chiesa dipinta di bianco fino a quando il consiglio non ha preso provvedimenti effettivi.

La decisione del Consiglio

Nella stessa azione, il consiglio ha citato in giudizio Brave Church e i direttori Eliada Rivera, Yarilend Taboada, Josephine Lejuez e Nivia Pena per danni sostenendo di aver coperto la «cattiva condotta» di Stocker e gli ha permesso di mantenere la sua posizione. Inoltre, ha chiesto che la proprietà dell'edificio della chiesa fosse restituita all'organizzazione. Il consiglio, che passa anche da PenFlorida, ha ora raggiunto un accordo con la chiesa ei direttori, anche se non si conoscono i dettagli.

Intanto il predicatore vive serenamente nella sua casa dal valore di $ 846.000 a Miami, gira in Bmw è continua a prestare molta attenzione al suo look. A quanto trapela dalle informazioni riportate dal Daily, la casa in questione sarebbe addirittura di proprietà della Brave Church of Miami Inc., secondo i registri del perito immobiliare di Miami-Dade. Quindi sembrerebbe che Stocker abbia ancora qualche legame con l'organizzazione nonostante l'azione legale in corso.

Il protocollo

Un protocollo di di 307 pagine presentato il 24 maggio, in cui c'è scritto di tutto. La prima amante e Stocker, iniziano a scriversi su instagram nell'aprile del 2019. Il primo appuntamento è avvenuto il 7 aprile 2019, dopo di che hanno avuto rapporti sessuali. La donna n. 1 ha anche rivelato che Stocker era coinvolto in una relazione sessuale con almeno altre due donne della congregazione e ha indicato che in almeno due occasioni Stocker ha utilizzato i fondi della chiesa per uso personale. Secondo Woman #1 (così viene identificata nella denuncia), Stocker, che all'epoca era separato dalla sua ex moglie ma era ancora legalmente sposato con lei, ha iniziato a chattare cn lei sui social per iniziare subito dopo una relazione durata due anni. I due si sono recati a New York City in due occasioni e in un'altra in California, il tutto continuando aa avere rapporti sessuali. Per uno di questi viaggi, Woman #1 ha riferito che Stocker ha acquistato il suo volo con i soldi della Chiesa. La donna ha anche rivelato che lei e Stocker, per mantenere segreta la loro relazione mentre era ancora sposato (il divorzio è stato finalizzato nell'agosto del 2020), sarebbero rimasti in hotel a Miami e Fort Lauderdale...

Foto, video e chat

La donna ha fornito centinaia di messaggi di testo, fotografie e video che mettono in evidenza la relazione e le indiscrezioni di Stocker. Molti di questi sono inclusi negli atti del tribunale e sono descritti come «dimostranti il ​​comportamento sessuale inappropriato di Stocker, nonché la sua tendenza a usare alcol (cosa che l'AG non condona) e ad agire in modo irregolare».

Dopo 4 mesi dall'inizio della relazione con la prima amante (mentre era ancora sposato), questa si accorge che david aveva continue attenzioni nei confronti di un'altra donna, sempre della comunità. Lui ha sempre negato, ma in realtà questa seconda donna è quela che ancra è attualmente al fianco del pastore. Poi a luglio 2020 arriva la terza donna, è a questo punto che Woman#1 ha decioso di chiudere la sua relazione con david, che però continua a trascinarsi tra lascia e prendi per un anno circa.

Poi la donna riesce a confidarsi con la sua famiglia che la fa ragionare sulla tossicità della relaizone e riesce a uscirne.