Ostaggi, Mia Schem riabbraccia la mamma dopo 55 giorni di prigionia: «Sei con me, va tutto bene». Era stata rapita al rave

Mia Schem è stata rilasciata. La ragazza dal doppio passaporto israeliano e francese è tornata in Israele, dove si è ricongiunta a sua madre dopo 55 giorni di prigionia a Gaza. «Sei con me, va tutto bene», dice la madre Keren alla figlia 21enne mentre si abbracciano in un video pubblicato dalla tv pubblica israeliana Kan. Mia apparve ferita nel primo video di un ostaggio diffuso da Hamas: era stata rapita al festival di Reim, insieme a un amico, Elia Toledano, che è ancora in prigionia.

«È il giorno più felice del mondo e sono sicuro, torneranno tutti gli ostaggi», ha detto David Schem, padre di Mia, a Channel 12 News. «È molto strano, avrebbero potuto ucciderla, sono venuti per ucciderla e l'hanno presa e custodita», ha aggiunto. Amit Sosna, 40 anni, che era stata sequestrata dal kibbutz di Kfar Aza.

Emmanuel Macron su X ha commentato: «Mia Schem è libera. È una grande gioia che condivido con la sua famiglia e tutti i francesi». E ha aggiunto: «Esprimo anche la mia solidarietà con tutti coloro che restano in ostaggio di Hamas. La Francia lavora con i suoi partner per ottenere la loro liberazione al più presto», aggiunge il capo dell'Eliseo.