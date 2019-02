Mamma 28enne uccide i tre figli piccoli e si toglie la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non avevano capito. Avevano provato a darle fiducia, sostenerla, curarla, aiutarla in ogni modo possibile. Ma non avevano capito che ormai Aubrianne era sull'orlo del baratro, divorata a 28 anni da un malessere psichico che le si era infiltrato negli angoli più reconditi della mente, molto più in profondità di quanto si potesse pensare. Né avevano capito che i suoi tre figli, in mano a lei, erano in gravissimo pericolo. I familiari, i parenti, gli amici e gli psicologi che la seguivano si sono resi conto della realtà troppo tardi, quando l'hanno trovata morta insieme ai suoi tre cuccioli che avrebbe dovuto proteggere e che invece, come in un film horror, ha ucciso prima di togliersi la vita. Uno choc devastante che ha provocato in tante persone sensi di colpa e rimorsi per non aver saputo cogliere i segnali della follia e della disperazione, sottovalutando una situazione pronta a esplodere.I cadaveri di Aubrianne Moore e dei suoi figli Alanah Moore, 2 anni, Cassidy Graham, 6, e Kyrie Graham, 8, sono stati scoperti lunedì intorno alle 15 nella loro casa rurale di Solon Township, nel Michigan: tutti morti per colpi d'arma da fuoco. La polizia non ha esplicitamente detto che si tratta di un omicidio-suicidio, ma lo ha fatto implicitamente capire dichiarando che non è a caccia di alcun sospetto e che è da escludere che ci siano persone pericolose in fuga. La scena che si è presentata davanti agli occhi degli agenti, come ha detto lo sceriffo della contea di Kent, Michelle LaJoye-Young, senza scendere nei particolari, era raccapricciante. Davanti a una tragedia simile saranno in molti a doversi fare un esame di coscienza.E la prima cosa da appurare sarà come sia stato possibile che una donna sotto osservazione da parte degli psicologi, con alle spalle una storia di malattie psichiche e ricoveri in una struttura di salute mentale, sia stata lasciata sola insieme a tre bimbi indifesi. Una domanda davanti alla quale gli specialisti dovranno assumersi delle responsabilità.