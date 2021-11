La decisione del governo olandese ha scatenato le proteste. Lockdown parziale fino al 4 dicembre per arginare i contagi in aumento nelle ultime settimane. Intanto circa 200 manifestanti si sono scontrati con la polizia in tenuta antisommossa e agenti a cavallo davanti al ministero della Giustizia, dove il premier Mark Rutte stava tenendo una conferenza stampa per annunciare le nuove restrizioni sanitarie.