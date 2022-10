Lituania, la dissidente russa Ksenya Sobchak attraversa il confine con la Bielorussia

Giovedì 27 Ottobre 2022, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 14:25

E' stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza il momento in cui Ksenya Sobchak lascia la Bielorussia per raggiungere la Lituania. Ex oppositrice, ex candidata alla presidenza, giornalista e socialite, figlia del sindaco di Leningrado Anatoly Sobchak per cui, nei primi anni Novanta, aveva lavorato Vladimir Putin, Sobchak aveva acquistato biglietti aerei che non ha usato per confondere le autorità che nel frattempo hanno aperto nei suoi confronti un caso giudiziario con l'accusa di estorsione ai danni di Rostec e che la aspettavano all'aeroporto di Vnukovo di Mosca. La sua abitazione fuori Mosca, nel complesso residenziale di Gorki-8, è stata perquisita e Kirill Sukhanov, direttore della sua società «Ostorozhno, Media» arrestato. Fermato anche, sempre nel quadro dello stesso caso, l'ex direttore di Tatler Russia, Arian Romanovsky. I due avrebbero chiesto denaro in cambio di garanzie che i canali di notizie Telegram di Sobchak non li avrebbero presi di mira. Una accusa che Sobchak ha respinto con forza.