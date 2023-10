LinkedIn, il social che trova lavoro alle persone, licenzia 668 dipendenti

Giovedì 19 Ottobre 2023, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:07

Chissà in quanti avranno condiviso, su LinkedIn, la notizia che, LinkedIn, sta licenziando 668 lavoratori. Un paradosso analizzato dagli esperti del settore, un argomento che sfiora la sociologia e non solo l'economia. Una nuova ondata di ridimensionamenti sta infatti colpendo l'industria tecnologica americana. La rete professionale con sede a Sunnyvale taglierà circa il 4% del suo personale e riguarderà i team di ingegneria, product managing e finanza, ha dichiarato l'ufficio comunicazione dell'azienda lunedì.

I licenziamenti

LinkedIn, di proprietà di Microsoft ma operante in modo indipendente, ha messo a disposizione del mercato l' ufficio di San Francisco in 222 Second St., come individuato dai media americani sui siti di annunci immobiliari. LinkedIn ha già licenziato 716 lavoratori a maggio, nonostante una crescita massiccia durante la pandemia quando circa il 40% dei quasi 20.000 dipendenti di LinkedIn era stato. Infine, ricorda il San Francisco Chronicle, Qualcomm, LendingClub, Flexport, Meta e Amazon's Twitch hanno tutti effettuato licenziamenti nelle ultime settimane.