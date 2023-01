Lunedì 23 Gennaio 2023, 12:59

Berlino sembra finalmente essersi decisa a lasciar partire in direzione Kiev i mezzi richiesti dal presidente Zelensky, che spera di poter così dare una svolta al conflitto a partire dalla primavera. Tuttavia, non è ancora chiaro in quale misura il governo di Olaf Scholz abbia intenzione di aiutare