Israele, la dedica da brividi degli U2 ai ragazzi uccisi durante il rave

Lunedì 9 Ottobre 2023, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 16:16

Bono, il leader degli U2, ha voluto ricordare le centinaia di giovani vittime uccise da Hamas al festival musicale Supernova in Israele. Durante lo spettacolo degli U2 a Las Vegas domenica sera, Bono ha detto al pubblico: «Alla luce di quanto sta accadendo in Israele e a Gaza, una canzone sulla non violenza sembra un po' ridicola, persino risibile, ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e la non violenza... Ma i nostri cuori e la nostra rabbia, sai dove sono indirizzati. Quindi canta con noi... e per quei bellissimi ragazzi di quel festival musicale...»