Islanda, l'evacuazione per l'eruzione del vulcano: «Abbiamo lasciato le nostre case»

Martedì 14 Novembre 2023, 10:42

La cittadina di Grindavik, in Islanda, con circa 3700 abitanti, è stata completamente evacuata tre giorni fa a causa del rischio imminente di un'eruzione vulcanica. Gli scienziati dell'Icelandic Meteorological Office, dell'Università dell'Islanda e del Dipartimento di protezione civile hanno allertato dopo un incontro in cui hanno analizzato i dati sismologici e le informazioni sulla deformazione del suolo ottenute dai satelliti. L'attività sismica, con migliaia di terremoti registrati dal 25 ottobre, ha indicato uno spostamento del magma in profondità. Grindavik, situata sulla costa sudoccidentale dell'Islanda vicino a Reykjavik, potrebbe subire danni gravi in caso di eruzione del vulcano Fagradalsfjall. La città è stata evacuata, sono stati istituiti centri di accoglienza, ma molti residenti hanno trovato rifugio da parenti o amici. La zona è anche prossima all'impianto geotermico di Svartsengi, fondamentale per l'approvvigionamento di elettricità e acqua per i 30.000 residenti della penisola di Reykjanes, e vicina al popolare resort Blue Lagoon, chiuso per precauzione per una settimana.