Tigre si arrampica sul tetto di una casa per salvarsi dall'alluvione: panico tra i vicini

E' brutta la vita di una tigre alle prese con il clima violento. Specie quando, in India si abbattono i monsoni, venti che fanno cadere, ogni anno, piogge continue. Così, l'importante è cercare riparo. Protagonista di questa storia è una tigre reale del Bengala che avrà pensato proprio questa stessa cosa quando ha deciso di mettersi in salvo in un villaggio vicino al Parco nazionale di Kaziranga, nello Stato dell'Assam (zona famosa, tra l'altro, per le sue piantagioni di tè).

La tigre non aveva alcuna scelta, visto che la quasi totalità dell'area protetta (il 95%) è stata sommersa da gravi inondazioni. Ha superato l'autostrada, oltrepassato un muro di un garage di rottami e si è intrufolata nella casa (a quell'ora non c'era nessuno) sotto gli occhi dei vicini che hanno iniziato a urlare e che poi si sono messi ad avvisare il proprietario dell'ospite inaspettato.

La tigre è stata trovata lì, nel letto, mentre riposava. Forse per il meritato riposo dopo lo scampato pericolo per l'alluvione.

A rilanciare la notizia è stato il Wildlife Trust of India che su Twitter ha rilanciato una serie di scatti dell'animale che, un po' come un grande micio, si rilassa comodamente.

L'organizzazione indiana ha salvato diversi animali dall'alluvione che ha colpito in questi giorni l'Assam, tra cui cervi e rinoceronti.



#JustIn our vet @samshulwildvet is making plans with #AssamForestDepartment @kaziranga_ to tranquilise a #tiger that has entered a house and is relaxing on a bed! #AssamFloods bring in unusual guests! #Kaziranga Zoom in to see #OMG wish them luck! @action4ifaw @deespeak pic.twitter.com/SX2FoYOB6K

— Wildlife Trust India (@wti_org_india) 18 luglio 2019