Giornata Mondiale dell'Educazione, l'impegno contro l'odio social

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 07:37

L'Unesco dedica la Giornata Internazionale dell'Educazione di quest'anno al contrasto dell'incitamento all'odio, fenomeno in crescita con l'espansione dei social media. L'organizzazione sostiene che l'istruzione gioca un ruolo cruciale nel combattere le cause profonde di questo fenomeno, fornendo agli studenti competenze per riconoscere e rispondere all'odio. Nel 2023, l'Unesco ha pubblicato la guida "Affrontare l'incitamento all'odio attraverso l'educazione", e sta intensificando gli sforzi contro il razzismo nei libri di testo e l'antisemitismo nell'istruzione. La recente revisione della Raccomandazione sull'Educazione alla Pace, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile plasmerà i sistemi educativi globali.