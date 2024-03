I servizi segreti tedeschi a caccia di nuove (giovani) spie: cos'è la Bnd e perché vogliono cambiare volto

Il BND, il Servizio federale di intelligence tedesco, cerca nuovi dipendenti da formare come “spie”. Per farlo, ha dato inizio a una campagna pubblicitaria piuttosto insolita per questo genere di lavoro. In numerose città tedesche sono apparsi manifesti con scritte del tipo: «Cerchiamo terroristi, cercateli con noi» oppure «Cercasi spie». La ricerca è rivolta soprattuto ai giovani, compresi tra i 15 e i 30 anni, sempre più difficili da reclutare poiché attratti da impieghi meno faticosi e spesso più remunerativi.

Il BND

Il Bundesnachrichtendienst (BND) è uno dei tre servizi segreti federali della Germania con sede a Berlino. Inizialmente, nell'immediato dopoguerra, consisteva in un gruppo di ex gerarchi delle SS che diventò ufficialmente BND solo nel 1956. Ci vollero molti anni perché l'organizzazione perdesse la sua reputazione di “covo di nazisti” e forse è questo uno dei motivi per cui ancora oggi non è facile reclutare nuove spie.

La campagna di recruitment

Bruno Kahl, il presidente del BND, ha parlato di «carenza di giovani lavoratori qualificati», per motivare la scelta di una campagna pubblicitaria così bizzarra.

Un recruitment del genere si è reso necessario poiché è molto difficile convincere i ragazzi a lavorare per l'agenzia, visti gli innumerevoli aspetti negativi che comporta. «Il nostro lavoro non è come gli altri. Si è costantemente sottoposti a severi controlli di sicurezza, i cellulari sono vietati al lavoro e non è possibile lavorare da casa, per non parlare del fatto che ci sono impieghi nel privato in cui è possibile guadagnare molto di più. Un altro aspetto frustrante è che anche quando si è orgogliosi del lavoro svolto, non è possibile raccontare nulla ad amici e parenti». È stata, dunque, lanciata la campagna “Get Behind it”, con cui il BND vuole rendere i giovani curiosi di capire in cosa consiste realmente questo lavoro, che viene presentato in maniera decisamente più attrattiva. «Con noi puoi imparare a diventare una spia» è lo slogan del servizio di intelligence, che offre ben 450 posizioni aperte a diplomati e laureati.

Il nuovo logo

Per attirare ancora più persone, l'organizzazione da circa un anno e mezzo sta cercando di rinnovare completamente la propria immagine. È stato creato un nuovo logo con la tipica aquila che richiama lo stemma della Germania accanto all'abbreviazione BND. Sono stati introdotti anche nuovi simboli: ad esempio, quello di un'onda radio, che vuole rappresentare il networking e la raccolta di informazioni; oppure dei cerchi concentrici che ricordano la disposizione dei posti a sedere nel Bundestag (parlamento tedesco) e, di conseguenza, la legittimità democratica dell'attività delle spie.

Le reazioni nel Parlamento

Il Presidente della Commissione parlamentare per il Controllo dei servizi segreti, Konstantin von Notz, spiega che «il BND cerca di proteggere la libertà, la democrazia e lo stato di diritto in un mondo che diventa sempre più difficile e per questo il nuovo rebranding può rappresentare un elemento fondamentale per trovare dipendenti giovani per impieghi così importanti». Roderich Kiesewetter, esponente di un'altra agenzia di spionaggio tedesca, ha criticato, invece, la campagna e i nuovi simboli della BND: «Né il nuovo logo né i messaggi lanciati nella campagna chiariscono quale sia l'attuale situazione di minaccia e quanto il lavoro svolto dalla BND sia fondamentale».