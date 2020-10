Avignone, armato di coltello attacca gli agenti: «Ucciso dalla polizia». Gridava Allah Akbar

Ancora sangue in Francia. Dopo l'attentato di Nizza altro episodio drammatico ad Avignone. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia intorno alle 11.15. Gli agenti avrebbero reagito ad un tentativo di aggressione con un coltello, secondo quanto riporta la radio Europe 1. L'uomo al momento dell'agguato gridava Allah Akbar.

