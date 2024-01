Covid in Giappone, influencer si contagia e il governo le invia a casa pacchi con cibo, acqua e prodotti per la quarantena

In segno di attenzione e cura nei confronti dei cittadini colpiti dal Covid, il governo del Giappone ha implementato un'iniziativa unica con lo scoppio del virus: le persone che risultano positive ricevono pacchetti di assistenza direttamente a casa loro.

La storia

A rivelarlo è Kawaii Coco, influencer di successo che sui social condivide da qualche tempo i suoi viaggi in Oriente. In un filmato ha mostrato il momento in cui ha aperto il pacco ricevuto dall'aministrazione della città contenente tutti i tipi dei prodotti ultili durante la quarantena. Nel kit sono inclusi una serie di oggetti essenziali, come due scatole da 24 bottiglie d'acqua, cibi comodi e facili da preparare, come riso per microonde, bevande ioniche, tonno in scatola, fagioli in scatola, frutta in scatola, caffè freddo e succhi di verdura.

I pacchi

Una selezione che offre sia nutrizione che praticità, vitali per chi potrebbe ritrovarsi con energie ridotte o senza un facile accesso ai negozi. Inoltre, il regalo include articoli per mantenere una dieta equilibrata, come pacchetti di gelatina vitaminica, barrette di cereali, spaghetti, curry, zuppa di uova confezionate, udon con tofu e noodles istantanei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se ciò non bastasse, il governo ha anche inserito un elenco dettagliato degli ingredienti per ciascun prodotto, una considerazione essenziale per le persone con allergie alimentari che riflette l'attenta attenzione alla salute e alla sicurezza dei suoi cittadini. Non sorprende che il video sia diventato virale pochissimo tempo con più di 3,5 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo.