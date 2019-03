Scambiano il corpo della defunta, ecco come i parenti hanno scoperto l'inganno durante il funerale

L'impresa di pompe funebri statunitense Roy Mizell & Kurtz Funeral avrebbe scambiato il ​​corpo di una donna e, per nascondere l'accaduto ai parenti della defunta, lo ha sostituito mettendo nella bara le spoglie di un'altra persona, come raccontato dalla catena WSVN.

Quarto, salme scambiate all’obitorio: stop al funerale

Tuttavia, la famiglia della defunta Norma Newman, ha scoperto l'inganno durante la funzione funebre, che si stava tenendo a Fort Lauderdale, Florida e ora chiedono spiegazioni.



"THIS IS NOT MY SISTER" - Norma Newman's family attended her wake at a funeral home in Fort Lauderdale -- but when they opened the casket, they found a complete stranger inside. Now they are demanding answers. https://t.co/x4msWNo34m

— WSVN 7 News (@wsvn) 11 marzo 2019