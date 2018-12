Israele, morto neonato ferito in attentato palestinese

Dopo quattro giorni, nonostante le cure in un ospedale israeliano, è deceduto oggi il neonato rimasto ferito in un attentato palestinese nei pressi dell'insediamento di Ofra, in Cisgiordania. Gli spari esplosi da una automobile in corsa avevano ferito sette persone in attesa dell'autobus, fra cui una donna in stato avanzato di gravidanza. Trasportata di urgenza in ospedale la donna, Shira Ish-Ran, è stata fatta partorire. Ieri i medici hanno annunciato che lei non era più in pericolo di vita, ma per il bebè tutti gli sforzi si sono rivelati inutili.



GLI ATTENTATORI

Nella zona di Ramallah (Cisgiordania) l'esercito israeliano prosegue intanto la caccia alla cellula di attentatori. La paternità dell'attentato non è stata rivendicata, ma da Gaza, Hamas ha espresso il plauso rivolto a chiunque lo abbia condotto e ha affermato che esso «deve servire da esempio a tutti i palestinesi della Cisgiordania nella lotta contro la occupazione israeliana».

