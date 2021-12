Cile, storica svolta a sinistra: Gabriel Boric diventa il presidente più giovane di sempre, ko Kast dell'estrema destra Chi è

Con una vittoria che equivale ad un ko sul ring, il leader della sinistra del Cile, Gabriel Boric, si è aggiudicato con un amplissimo margine il ballottaggio presidenziale che lo ha opposto in Cile all'ultraconservatore José Antonio Kast, sostenuto anche da Matteo Salvini. Quando lo scrutinio aveva raggiunto il 92,12%, Boric aveva ottenuto oltre il 55% contro il 44% di José Antonio Kast, con un vantaggio schiacciante di oltre undici punti che nessun sondaggio o analista aveva potuto prevedere. Secondo i dati ufficiali, l'affluenza è stata record per il Cile, superiore al 50%, equivalente ad oltre otto milioni di voti.

È stata quindi grazie alla maggiore affluenza alle urne che si è imposto il progetto di cambiamento proposto dal giovane leader della coalizione Apruebo Dignidad, che a 36 anni sarà il prossimo 11 marzo 2022 il più giovane presidente della storia del Cile. Il sindaco comunista del distretto di Recoleta a Santiago del Cile, e rivale di Boric nelle primarie vinte da quest'ultimo, ha dichiarato che con «questa vittoria consideriamo chiuso il capitolo della dittatura» di Augusto Pinochet.

Cile, svolta a sinistra con Boric

Dai risultati del ballottaggio emerge che Boric ha prevalso facilmente nella regione metropolitana, un'area che già al primo turno aveva premiato Apruebo Dignidad, nella regione di Valparaso e, a sorpresa anche ad Antofagasta, regione dove il 21 novembre al primo turno aveva prevalso il candidato dell'antipolitica Franco Parisi. Sebbene Kast, leader di Frente social cristiano (estrema destra) abbia ripetuto la sua vittoria del primo turno ad Arica e Parinacota, Tarapacá, La Araucana, non ha potuto aumentare i voti per vincere a O'Higgins e Los Ros. Di fronte alle dimensioni della sconfitta che si profilava, il leader del Frente social cristiano è stato il primo a telefonare a Boric salutandolo e dichiarando con enfasi che «da oggi lei è il presidente eletto del Cile e merita tutto il nostro rispetto».

Successivamente il candidato vincitore ha ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica uscente Sebastián Pi¤era che si è congratulato con lui e lo ha invitato in giornata per un incontro nel palazzo della Moneda. Rivolgendosi quindi alla stampa, il presidente uscente si è detto convinto che Boric «sarà il presidente di tutti i cileni, quelli che hanno votato per lui, quelli che hanno votato per Kast e quelli che si sono astenuti». «Auspico, ha concluso, che sappia governare con saggezza, prudenza, forza, saggezza e moderazione».