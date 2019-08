Brexit, Johnson guarda all'Egitto: colloquio telefonico con al Sisi

Il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Egitto e Gran Bretagna nel settore economico, turistico e della sicurezza, è stato al centro di un colloquio telefonico tra il presidente egiziano, Abdel Fattah El Sisi e il neo premier britannico, Boris Johnson. È quanto si legge sulla pagina Facebook del portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Sisi si è congratulato con Johnson per la sua nomina a premier della Gran Bretagna, auspicando che il tempo vedrà.

rafforzare le relazioni tra i due Paesi. Johnson, da parte sua, ha manifestato l'impegno a promuovere i rapporti con l'Egitto, in particolare in campo economico e sviluppo, soprattutto perché la Gran Bretagna è il principale investitore straniero in Egitto, lodando a questo proposito, i risultati del Paese nei settori dello sviluppo economico e sociale, il miglioramento del clima degli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. Il premier britannico ha inoltre elogiato il ruolo dell'Egitto per la stabilità della regione del Medio Oriente e nella lotta contro il terrorismo auspicando un incontro con Sisi a margine del G7 che si terrà in Francia, a Biarritz, in Nuova Aquitania, dal 24 al 26 agosto.

