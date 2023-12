Boeing chiede ispezione sugli aerei 737 Max per un "possibile bullone allentato"

Venerdì 29 Dicembre 2023, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 08:27

La Federal Aviation Administration (FAA) sta monitorando attentamente le ispezioni mirate degli aeromobili Boeing 737 MAX, poiché c'è il sospetto, scrive l'agenzia di controllo statunitense, di un possibile bullone allentato nel sistema di controllo del timone. Boeing ha emesso un messaggio multi-operatore (MOM), chiedendo agli operatori di ispezionare specifici tiranti che controllano il movimento del timone per individuare eventuali componenti allentati. La FAA ha richiesto alle compagnie aeree di utilizzare i loro sistemi di gestione della sicurezza per verificare se sono stati rilevati problemi simili in precedenza e di fornire dettagli sulla tempestività delle ispezioni di due ore. Questa misura è stata presa in seguito al ritrovamento di un bullone mancante durante la manutenzione di un operatore internazionale, e Boeing ha successivamente identificato anche un altro aereo non consegnato con un dado non serrato correttamente.

Boeing, il titolo cede l'1,2%

Ieri dopo la notizia il titolo di Boeing ha ceduto l'1,2% rivelandosi il peggiore sul Dow JOnes. Le ispezioni dureranno circa due ore per aereo e tutti i nuovi 737 Max saranno sottoposti al controllo prima di essere consegnati ai clienti, ha precisato Boeing. Dall'inizio dell'anno, il titolo di Boeing guadagna il 36%.