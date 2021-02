Covid, Biden: «Acquistate dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio»

«Abbiamo acquistato abbastanza vaccini per vaccinare tutti gli americani». Lo afferma Joe Biden, secondo il quale gli Stati Uniti dovrebbero avere abbastanza dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio. Biden annuncia di aver firmato il contratto per l'acquisto di ulteriori 200 milioni di dosi. «Siamo in corsa per avere abbastanza forniture per 300 milioni di americani entro la fine di luglio», ha detto Biden.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Capitol Hill, America sotto choc per i nuovi video. «Donald... WASHINGTON Biden-Harris, il giuramento a Capitol Hill - Foto-racconto STATI UNITI Donald Trump «istigò l'assalto». Mostrati... ECONOMIA Usa, è iniziato il processo di impeachment di Trump per i fatti del...

Capitol Hill, America sotto choc per i nuovi video. «Donald Trump sapeva tutto»

Il piano per le vaccinazioni era in una «situazione peggiore di quanto previsto. Non erano stati ordinati abbastanza vaccini». Joe Biden sottolinea che gli Stati Uniti sono in corsa per superare l'obiettivo delle 100 milioni di dosi di vaccino effettuate nei primi 100 giorni di Biden alla Casa Bianca. «Entro la fine di luglio» gli Usa, aggiunge Biden, potrebbero avere 600 milioni di dosi di vaccini.

Ultimo aggiornamento: 00:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA