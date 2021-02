© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aldegli Stati Uniti è iniziato il secondo processo dinei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti. Nella giornata di ieri infatti si sono svolte le prime votazioni su alcuni aspetti formali del procedimento – ad esempio le regole secondo cui verrà svolto – e altre più sostanziali, come la costituzionalità del processo stesso. Alla fine la Camera alta del Congresso americano ha deciso che il processo contro Donald Trump – accusato di aver incitato ilrivolta che ha portato all'di– può andare avanti nonostante la solida resistenza mostrata dai repubblicani.Nel corso della prima giornata accusa e difesa hanno sostanzialmente illustrato le loro. La parte democratica ha presentato un video di 13 minuti in cui è stata sintetizzata la giornata del 6 gennaio, sottolineando come un evento di quella portata non può restare impunito. La tesi dei difensori dell'ex presidente è invece quella della incostituzionalità dell'intero processo, sostenendo che letteralmente lanon prevede che possa essere sottoposto a impeachment quello che ormai è un privato cittadino.il Senato ha comunque deliberato che il processo èe che quindi andrà avanti. Isono stati, 44 i contrari: per approvare il procedimento bastava una maggioranza semplice ma questo vuol dire che 6 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. Un segnale positivo per l'accusa ma insufficiente a garantire una condanna per l'ex presidente: per arrivare a quel verdetto infatti – con la possibile–servirebbe la maggioranza dei due terzi della Camera, quindi 66 voti.Il processo riprenderà oggi, alle 12 ora locale, quando siacheavranno 16 ore ciascuna per illustrare la loro tesi. Il procedimento verrà sospeso sabato – come richiesto dagli avvocati di Trump per rispettare lo Shabbat ebraico – per poi riprendere nella giornata di domenica. Secondo ledel Washington Post questo secondo procedimento di impeachment durerà con ogni probabilità meno del primo che è andato avanti per 3 settimane.