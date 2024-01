Israele, appello di vari Premi Nobel per implorare la liberazione di 130 ostaggi nelle mani di Hamas

Diversi premi Nobel hanno firmato un appello per chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Temono per la loro salute dopo le foto choccanti diffuse dai terroristi su alcune soldatesse sequestrate il 7 ottobre scorso. A firmare questa richiesta Daniel Kahneman, Nobel per l'economia, Dan Shechtman, Nobel per la chimica, Ada Yonath, Nobel per la chimica, Roger Kornberg, Nobel per la chimica, Avram Hershko, Nobel per la chimica e Aaron Ciechanover, Nobel per la chimica.

«Come premi Nobel esprimiamo preoccupazione per i rapiti e chiediamo che vengano intraprese azioni per garantire le cure mediche».

La richiesta è arrivata assieme ad un rapporto medico complilato e rilasciato dall'Hostage and Missing Families Forum che descriveva nel dettaglio le malattie croniche e acute dei loro parenti sequestrati, nonchè i rischi mortali per la salute derivanti dalla prigionia prolungata in condizioni difficili».

I firmatari ripetono di essere costretti ad alzare la voce davanti al pericolo di morte di 130 persone ancora in cattività, tra cui un bambino di appena un anno. «Invitiamo ad usare la ragione e a intraprendere azioni per promuovere il rilascio di tutti gli ostaggi come passo essenziale verso un cessate il fuoco e la prevenzione di ulteriori spargimenti di sangue».