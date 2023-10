Nel centenario della nascita di Italo Calvino, Wikipedia rivela le opere più cercate dagli italiani

Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:49

Cento anni fa, il 15 ottobre 19023, nasceva Italo Calvino, narratore che ha profondamente influenzato la letteratura italiana e non solo. Per commemorare questa occasione, Wikimedia Foundation ha analizzato le visualizzazioni delle pagine in italiano dedicate all’autore. Tra opere letterarie di Calvino e film a essi ispirati. Dai dati raccolti, è emerso che il titolo che ha ricevuto più attenzione da inizio anno è ‘Il barone rampante’ (90.388 visualizzazioni). Seguono, con breve distacco, il romanzo d’esordio ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ (88.590) e ‘Il visconte dimezzato’ (61.587). Al quarto posto, poi, ‘Le città invisibili’ (60.680) e al quinto ‘Se una notte d’inverno un viaggiatore’ (44.325). Per quanto riguarda le ricerche sugli adattamenti cinematografici spiccano ‘L’amore difficile’ (5.185), ‘Il cavaliere inesistente’ (2.845) e ‘Palookaville’ (1.490). Foto Wikimedia – Ufficio Stampa – Shutterstock / Music: Korben



