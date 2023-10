Viaggio con Italo Calvino, 5 luoghi del cuore per celebrare il centenario della sua nascita

Sabato 7 Ottobre 2023, 10:59

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, uno degli autori più influenti del Novecento italiano, ecco un viaggio letterario attraverso i luoghi più significativi della sua vita e delle sue opere più famose. Il percorso inizia a Santiago de Las Vegas, Cuba, dove Calvino è nato il 15 ottobre 1923. Oltre alle immagini turistiche, si consiglia di esplorare le processioni religiose in onore di San Lazzaro per comprendere meglio le radici culturali. Voliamo a visitare Sanremo e la riviera ligure, che rappresentano l'infanzia dell'autore; qui, il giardino di Villa Ormond offre un'esperienza simile al mondo di Ombrosa, una delle ambientazioni di "Il Barone Rampante". Segue un'immersione nella Foresta Laurissilva di Madeira (Portogallo) che consente di connettersi con la natura come il protagonista Cosimo, e trovare un vero angolo di paradiso. Il Messico è la terra di "Sotto il sole giaguaro", un racconto che esplora il senso del gusto e la passione. Qui si esplora la gastronomia locale, andando oltre il piccante, e si scopre il Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Il viaggio culmina nel Massachusetts, con visite a Boston e Cambridge, sede delle celebri Lezioni americane di Calvino. Queste conferenze hanno esplorato il ruolo della poetica, e Cambridge offre l'opportunità di riflettere sulla duratura eredità di Italo Calvino. Questo itinerario celebra lo scrittore attraverso l'esplorazione di luoghi che hanno ispirato le sue opere e il suo spirito avventuriero, fornendo ai viaggiatori un'esperienza letteraria unica nel suo genere. Foto: Ufficio Stampa eDreams/Shutterstock - Musica: Korben



