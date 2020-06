Tre nuovi casi di covid in provincia: crescono i contagi a Latina, Sezze e Terracina

Sono state ore di grande apprensione al centro dialisi di Monte San Biagio dove si è rischiato un nuovo focolaio simile a quello di Priverno. La tempestività con cui è stata gestita la situazione ha però scongiurato il peggio e quello che poteva essere un cluster si è risolto con due soli contagi, un paziente residente a Terracina (uno dei tre casi di oggi) e un sanitario della Capitale (di ieri ma conteggiato a Roma).

Tutto ha avuto inizio tre giorni fa quando un operatore, collegato al focolaio del San Raffaele, è risultato positivo al tampone. Immediata la corsa a isolare tutti: infermieri, pazienti, familiari e chiunque avesse avuto accesso alla struttura di via Appia. I controlli sono poi proseguiti tra i pazienti: tutti i tamponi fino a ieri erano risultati negativi fino a quando oggi è spuntato fuori un secondo positivo. Si tratta di un paziente residente a Terracina che è sotto controllo e sta bene.

Purtroppo non è l'unico contagio del giorno in provincia di Latina.

Ci sono infatti altri due nuovi casi, uno a Sezze e uno nel capoluogo; uno dei due è un infermiere del “Goretti” in servizio in un reparto convertito interamente al covid. Con il +3 di oggi salgono in totale a 85 i positivi in provincia di Latina.

La mappa regionale

Oltre ai tre casi riscontrati a Latina, Salute Lazio informa che anche a Rieti è stato trovato un nuovo positivo, mentre a Viterbo e Frosinone non ci sono nuovi contagiati. Infine a Roma e provincia sono ben 11 i nuovi positivi.

