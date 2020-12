In arrivo a Priverno le mascherine Ffp2 inviate dalla Germania

La città non se lo aspettava e nemmeno l'amministrazione comunale del sindaco Anna Maria Bilancia, ma sono in arrivo a Priverno alcune migliaia di mascherine Ffp2 che il Comune gemellato di Wallenhorst, (bassa Sassonia, Germania) ha voluto donare, attraverso il suo primo cittadino Otto Steinkamp, per far fronte alla difficoltà di reperire questo prezioso ausilio di protezione contro la pandemia.

A darne conferma è stata proprio la sindaca Bilancia che apprezzando la vicinanza del popolo tedesco alla città privernate in virtù di un gemellaggio nato negli anni Duemila ad opera dell'amministrazione Macci, e che dura con il continuo scambio diretto di messaggi e notizie, ha voluto ringraziare pubblicamente la cittadinanza di Wallenhorst e il sindaco Otto Steinkamp per l'iniziativa a favore della città di Priverno. Le mascherine, secondo un calendario predisposto dal comune privernate, verranno donate in primo luogo al personale sanitario in servizio nella lotta al Covid 19, come agli operatori del Drive - in della Casa della Salute, ex ospedale civico e operatori del Triage di borgo Sant'Antonio, oltre ai servizi della Protezione civile e ai cittadini impossibilitati all'acquisto giornaliero delle mascherine di protezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA