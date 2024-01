Mercoledì 24 Gennaio 2024, 11:10

IL TRAGUARDO

Un compleanno speciale, dieci anni, con un regalo inaspettato: duecentomila "follower" per la pagina Facebook "Sei di Terracinase", un punto di riferimento virtuale non solo per i residenti, ma anche per tutti coloro che utilizzano il social per avere notizie della città.

Dieci anni di foto, eventi, video, solidarietà, senza mai fermarsi un solo giorno. È così che, anno dopo anno, la pagina SeidiTerracinase ha raggiunto un traguardo mai immaginabile quel 28 gennaio del 2014, quando in un noioso e piovoso pomeriggio venne creata questa "piazza virtuale", quasi come fosse un passatempo.

Era il periodo in cui in ogni città venivano create decine di pagine, con l'obiettivo di far incontrare nuovamente persone, anche se non fisicamente.

«La nostra pagina ha un obiettivo semplice e chiaro: promuovere il nostro territorio, la nostra amata città e, perché no, le bellezze artistiche e naturali dalle quali è circondata», spiega l'amministratore della pagina. «La continuità, la sistematicità e la qualità dei contenuti, la ricercatezza, hanno fatto sì che iniziassero arrivare risultati ottimi. Video e foto della nostra città che sono divenuti virali fino ad arrivare a milioni di visualizzazioni per singolo contenuto».

Ed è così che Terracina ha raggiunto i luoghi più disparati del globo, portando ovunque il suo mare, la sua storia, la sua arte: «Ci scrivono e commentano anche da oltreoceano, e questo ci rende fortemente orgogliosi e, se possibile, ancora più motivati», ammette.

Nonostante i numeri lo permettessero, per scelta non si è mai pensato di "monetizzare" la pagina che continua nella sua missione non traendo alcun profitto. Le persone che vi collaborano lo fanno esclusivamente per passione ed amore di Terracina. La pagina è stata anche promotrice di iniziative solidali, come il tuffo di capodanno.

«Inutile nasconderlo, c'è tanto impegno dietro la gestione di una pagina a questi livelli, occorrere sempre stare sul pezzo e ci si riesce facendo rete: in 10 anni infatti, ormai siamo radicati in ogni ambito e riusciamo ad arrivare ovunque grazie, per l'appunto, a un sistema consolidato di risorse fisiche e logistiche», conclude.

Ad animare lo spirito di chi gestisce la pagina sono commenti come "Ho scelto Terracina grazie a voi...", "Non sapevo l'esistenza di questo Teatro", "Grazie per gli aggiornamenti sugli eventi", "Grazie, mi fate sentire sempre a casa nonostante ormai viva lontano".

S.Cor.